Два случая Крымской геморрагической лихорадки зарегистрировали на Ставрополье с начала 2023 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Ставрополье с начала 2023 года выявили два случая заболевания Крымской геморрагической лихорадкой. По состоянию на 5 мая с укусами клещей в больницу обратились 856 человек, из них 353 ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора Ставропольского края.

— По результатам лабораторных исследований диагноз Крымской геморрагической лихорадки установлен двум жителям Советского и Апанасенковского районов. В анамнезе у больных контакты с клещами, – пишет ведомство.

Так как в настоящее время клещи активизировались, кроме обследования и лечения людей проводится противоклещевые обработки животных. На данный момент процедуры провели 141 708 головам крупного рогатого скота (56,7% от численности поголовья) и 95 087 головам мелкого рогатого скота (9,6% от численности).