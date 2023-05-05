Горящая хозпостройка едва не сожгла чужие дома в хуторе на Ставрополье

Фото: пресс-служба ПАСС Ставропольского края

В хуторе Бугулов Курского округа Ставрополья на территории частного дома загорелась хозяйственная пристройка. Утром 4 мая это заметили соседи жителей территории, на которой произошел пожар. Граждане обратились в экстренные службы, чтобы на место приехали пожарные.

Соседи вовремя увидели возгорание и вызвали службы, так как огонь полыхал достаточно сильно, чтобы переброситься на другие дома.

— К моменту прибытия пожарных ПЧ №108 села Русского было очевидно, что строение спасти не удастся, так как оно было объято огнем. Была угроза распространения огня на жилые дома, в том числе соседские, – сообщает пресс-служба ПАСС Ставропольского края.

Пожарные начали тушить пристройку, чтобы спасти имущество людей. Около получаса специалисты заливали огонь водой. Дома жителей хутора спасти удалось, а вот хозпостройку – нет. Обошлось без жертв.