Пожилой мотоциклист попал в больницу после аварии на Ставрополье

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Минераловодском округе, на 338 километре трассы «Кочубей – Нефтекумск – Зеленокумск – Минеральные Воды» автомобиль ВАЗ-21124 выезжал на участок дороги с круговым движением со второстепенной дороги.

Там водитель должен был предоставить преимущество в движении и дождаться, пока не проедет весь транспорт. Автомобилист этого не сделал и сбил мотоциклиста на «Ямахе».

— С травмой колена в больницу был доставлен 63-летний житель округа. От травм головы его спас мотошлем, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

За рулем отечественного автомобиля сидел 46-летний житель Новоселицкого округа. Автомобилист был трезвый, за последние два года он не получал штрафы за нарушение правил дорожного движения. По факту аварии проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.