СКФУ провел патриотическую акцию, посвященную Дню Победы

На акции развернули несколько культурно-развлекательных, спортивных и образовательных площадок. Фото: ncfu.ru

В Северо-Кавказском федеральном университете в преддверии 78-й годовщины Великой Победы провели акцию «Мы помним!». Об этом «КП-Ставрополь» рассказали в пресс-службе вуза.

9 Мая - один из главных праздников России. Фото: ncfu.ru

- 9 Мая - один из главных праздников России, который всегда был и останется самым народным, самым священным. Праздником, который стал символом нашего национального единства. И мы не забудем защитников Брестской крепости, участников обороны Москвы и Ленинграда, битвы за Кавказ, Сталинградского и Курского сражений. Мы будем помнить и о вкладе тех, кто бессменно трудился для победы в тылу, в госпиталях, на фабриках и заводах, - подчеркнул ректор СКФУ Дмитрий Беспалов.

Отдельную работу по организации мероприятия провели студенческие отряды. Фото: ncfu.ru

На акции развернули несколько культурно-развлекательных, спортивных и образовательных площадок. Например, участники «Эстафеты Победы» в полном обмундировании состязались в забеге по полосе препятствий.

Участники «Эстафеты Победы» состязались в забеге по полосе препятствий. Фото: ncfu.ru

Кроме того, команды студентов и преподавателей провели товарищеский матч по лазертагу и организовали полевую кухню.

Была организована работа полевой кухни. Фото: ncfu.ru

Отдельную работу по организации мероприятия провели студенческие отряды. Они организовали полевую кухню и экспозицию оружия, исторический квест и коллективное исполнение песен под гитару.

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