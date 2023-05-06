Лев Лещенко спел «День Победы» на закрытии фестиваля в Ставрополе

Фото: https://vk.com/soldatkonvert

В Ставрополе 5 мая прошел заключительный концерт фестиваля-конкурса «Солдатский конверт». За звание лучших боролись 12 солистов и 12 творческих коллективов из 22 регионов России и Белоруссии.

На сцене на Крепостной горе накануне выступили: народный артист РСФСР Лев Лещенко, народный артист Белоруссии Анатолий Ярмоленко (группа «Сябры»), заслуженная артистка России Зара, певец Денис Майданов и группа «Наши». Финальным аккордом стал «День Победы» в исполнении Лещенко и участников фестиваля.

Победителями в номинации «Народный голос Фестиваля» XXX фестиваля-конкурса патриотической песни «Солдатский конверт» стал ансамбль «Арго» из Ставропольского края.

Диплом лауреата первой степени получил Алексей Ковин из Челябинской области. Второй степени — Мария Ерган (Иркутская область) и Анна Брусинская (Санкт-Петербург). Лауреатами третьей степени стали Екатерина Лесовая из Краснодарского края и Николай Нижников из Запорожской области.

Главные награды фестиваля — Гран-При в номинации «Вокальные ансамбли» и Гран-При в номинации «Солисты», завоевали дуэт «Нэнси и Сидоров» из Московской области и Дмитрий Клычков из Нижегородской области.

Награждение проводили губернатор Владимир Владимиров и Лев Лещенко, Зара и глава Ставрополя Иван Ульянченко.