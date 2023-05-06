Боец СВО из Ставрополя написал стихотворение о родном городе

Военный переживает за семью и обещает вырвать победу зубами Фото: Александр КОЦ

Боец спецоперации на Украине из Ставрополя посвятил родному «Граду Креста» стихотворение. В Telegram пост о талантливом земляке в зоне СВО опубликовал глава города Иван Ульянченко.

Военнослужащий пишет, что ему не страшно от выстрелов и взрывов, а все мысли только о семье. Лишь бы над домом было мирное небо, желает солдат.

- Мы выстоим, вырвем Победу зубами, чего б нам не стоило. Выстоим мы! - обещает Сергей А. (Орфография и пунктуация автора сохранены — прим. Ред.).

- Мне очень захотелось, чтобы каждый житель нашего прекрасного города прочитал эти строки, написанные в зоне СВО. Спасибо тебе, Сергей, возвращайся живым! Ставрополь ждет всех своих ребят домой! - подписал пост мэр краевого центра.

Полный текст публикуем ниже.

Мой город, ночами ты снишься здесь мне.

Ты знаешь, не страшно от взрывов, от выстрелов - нет!

Мне страшно, что где-то в родной стороне

Жена и малыш мой не спят, рассветы встречая в слезах.

Родной ты мой город, мой Град на Кресте, храни моих мелких и маму храни...

Мы востоим, вырвем Победу зубами, чего б нам не стоило. Выстоим мы!

Мой город, солнечный Ставрополь мой, Живи.

Даже если не все мы вернёмся домой, Даже если мы сгинем, исчезнем, сгорим,

Для тебя все равно будет каждый живым.

Мой город, мой Ставрополь, сердце мое, пусть мирное небо накроет тебя с головой,

А здесь, на чужбине, ты знаешь, порой, нет, вру, постоянно - зимой и весной - ты снишься мне, Ставрополь мой!