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НовостиПроисшествия6 мая 2023 7:54

В Ставрополе полиция побеседовала с избившими одноклассницу школьницами

Скандальное видео привлекло внимание сотрудников и СМИ днями ранее
Никита АВДЕЕВ
Никита АВДЕЕВ
Фото: ГУ МВД по СК

Фото: ГУ МВД по СК

Полицейские провели профилактическую беседу с участницами скандального видео с избиением девятиклассницы в Ставрополе. Пришли и родители подростков вместе с представителями школы.

Ролик с унижениями, оскорблениями и физическим насилием в отношении 14-летней девочки появился в сети и привлек внимание СМИ и сотрудников инспекции по делам несовершеннолетних днями ранее. Всех причастных быстро нашли полицейские отдела полиции №3. Накануне школьницам рассказали, с какого возраста наступает уголовная и административная ответственность за совершение подобных противоправных деяний.

Напомним, что подростка пообещали «загасить толпой» из-за какого-то мальчика и сестры. Подробности конфликта не разглашаются, но именно об этом шла речь на том самом видео с издевательствами.