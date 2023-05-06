Штраф до 100 тысяч рублей грозит участникам несогласованных автопробегов на Ставрополье

Санкция статьи предусматривает и арест до 20 суток Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пресс-службе УГИБДД по Ставропольскому краю напомнили об ответственности за несанкционированные автопробеги на День Победы.

Акции будут проходить, но строго после согласования с муниципалитетами. К примеру, в Ставрополе автомарш Победы запланирован на 12:00 часов 9 мая с предварительным сбором участников с 9:30 до 11:30 на монументе «Стела Героям-Доваторцам».

Тем же, кто решит самостоятельно провести автопробег, демонстрацию, шествие и так далее, не предупреждая местные власти, грозит штраф. Поскольку мероприятия без должной организации могут создать помехи в работе объектов жизнеобеспечения, транспортной, социальной инфраструктуры и не только.

Нарушителям грозит ответственность по части 6.1 статьи 20.2 КоАП РФ, санкции которой предусматривают штраф в размере до 100 тысяч рублей, обязательные работы, либо административный арест сроком до 20 суток.

- Госавтоинспекция региона предупреждает, экипажи ДПС 9 мая будут выставлены на всех возможных местах сбора и маршрутах движения участников автопробегов. К нарушителям будут применяться меры административного воздействия в соответствии с законодательством РФ, - рассказали в ведомстве.