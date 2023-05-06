В целях безопасности в Кисловодске отменили шествие к мемориалу «Воинская слава»

Программа мероприятий в Кисловодске. Фото: соцсети Евгения Моисеева

В Кисловодске на День Победы не будет традиционного праздничного шествия к мемориалу «Воинская слава». Акция отменяется в целях безопасности курортников и местных жителей.

Заметим, что очного шествия «Бессмертный полк» тоже не будет — причем во всех городах, также из-за угрозы. Сопредседатель центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» и депутат Госдумы Елена Цунаева порекомендовала разместить фотографии своих родственников-ветеранов в социальных сетях, на одежде, на автомобиле и на сайте движения.

- Прошу со всей ответственностью и с пониманием отнестись к данному решению, - прокомментировал отмену шествия в Кисловодске мэр Евгений Моисеев. - Но каждый из нас, в течение дня празднования 9 мая, может и должен прийти почтить память солдат, погибших в борьбе с фашизмом, семьями, с друзьями, в одиночном порядке.