До +22, грозу и дождь прогнозируют на Ставрополье в воскресенье

В понедельник не распогодится Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Согласно прогнозу Ставропольского Гидрометцентра, 7 мая в крае испортится погода. Синоптики обещают грозу и местами кратковременный дождь. Воздух прогреется максимум до +22, ветер в некоторых районах усилится до 14 м/с.

В Ставрополе в воскресенье прогнозируют +17°...+19°, кратковременный дождь, грозу и скорость ветра 12-14 м/с. На следующий день — в понедельник, не распогодится. По краю воздух прогреется до +11°...+16°, местами пройдет кратковременный дождь, прогремит гроза, а в отдельных районах передают ливень.

В Ставрополе 8 мая температура воздуха достигнет максимум +14. Синоптики прогнозируют кратковременный дождь при северо-восточном ветре 9-11 м/c.