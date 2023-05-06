Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоCovid-19 в СтаврополеЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоCovid-19 в СтаврополеЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия6 мая 2023 11:36

Умерший от инфаркта водитель перевернулся в ДТП на Ставрополье

Авария произошла в Нефтекумском округе
Никита АВДЕЕВ
Никита АВДЕЕВ
Фото: УГИБДД по Ставрополью

Фото: УГИБДД по Ставрополью

В Нефтекумском городском округе Ставропольского края водитель умер во время движения автомобиля, что привело к ДТП.

По информации пресс-службы Госавтоинспекции региона, у 59-летнего хозяина «Москвича», как предполагают медики, прямо за рулем случился инфаркт. В субботу, 6 мая, около 11:40 вблизи города Нефтекумска машина съехала с дороги в поле и перевернулась.

- Прибывшие медики констатировали смерть 59-летнего водителя, предположительно, от инфаркта, - комментирует УГИБДД по Ставрополью. Погибший — местный житель, злостным нарушителем ПДД не был.

По факту ДТП проводится проверка, назначены экспертизы, которые позволят установить точные причины происшествия.