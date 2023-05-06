Умерший от инфаркта водитель перевернулся в ДТП на Ставрополье

Фото: УГИБДД по Ставрополью

В Нефтекумском городском округе Ставропольского края водитель умер во время движения автомобиля, что привело к ДТП.

По информации пресс-службы Госавтоинспекции региона, у 59-летнего хозяина «Москвича», как предполагают медики, прямо за рулем случился инфаркт. В субботу, 6 мая, около 11:40 вблизи города Нефтекумска машина съехала с дороги в поле и перевернулась.

- Прибывшие медики констатировали смерть 59-летнего водителя, предположительно, от инфаркта, - комментирует УГИБДД по Ставрополью. Погибший — местный житель, злостным нарушителем ПДД не был.

По факту ДТП проводится проверка, назначены экспертизы, которые позволят установить точные причины происшествия.