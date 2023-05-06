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НовостиОбщество6 мая 2023 13:40

Парковка в Кисловодске станет льготной для местных и платной для туристов

Все из-за большого числа въехавших на курорт автомобилей
Никита АВДЕЕВ
Никита АВДЕЕВ
В будущем году обещают построить две большие парковочные зоны

В будущем году обещают построить две большие парковочные зоны

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В центре Кисловодска парковка станет платной для туристов, местным жителям предоставят льготы.

Мэр Евгений Моисеев пояснил, что с 29 апреля по 1 мая на территорию курорта въехало 29 580 автомобилей. Что очень много для небольшого Кисловодска с плотной застройкой и историческим отсутствием больших парковочных пространств.

В предстоящие майские выходные машин в городе станет еще больше. Так что проблему чрезмерного наплыва транспорта пока решают так. В будущем же планируется построить две большие парковки размером 4 гектара. Одну — на въезде в город слева, между железной дорогой и Подкумком. Другую — рядом со Старым озером.

Моисеев заявил, что к строительству приступят уже в следующем году.