Парковка в Кисловодске станет льготной для местных и платной для туристов

В будущем году обещают построить две большие парковочные зоны Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В центре Кисловодска парковка станет платной для туристов, местным жителям предоставят льготы.

Мэр Евгений Моисеев пояснил, что с 29 апреля по 1 мая на территорию курорта въехало 29 580 автомобилей. Что очень много для небольшого Кисловодска с плотной застройкой и историческим отсутствием больших парковочных пространств.

В предстоящие майские выходные машин в городе станет еще больше. Так что проблему чрезмерного наплыва транспорта пока решают так. В будущем же планируется построить две большие парковки размером 4 гектара. Одну — на въезде в город слева, между железной дорогой и Подкумком. Другую — рядом со Старым озером.

Моисеев заявил, что к строительству приступят уже в следующем году.