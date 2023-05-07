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НовостиОбщество7 мая 2023 7:48

В Красногвардейском округе высадили около 400 деревьев в рамках акции «Сад памяти»

Кустарники и деревья сажали взрослые, школьники и воспитанники детских садов
Алина МАКСИМОВА
Ставрополье присоединилось ко Всероссийской акции.

Ставрополье присоединилось ко Всероссийской акции.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Школьники и воспитанники детских садов Красногвардейского округа Ставропольского края приняли участие в акции «Сад памяти».

Под руководством взрослых дети высадили кустарники и деревья в память о героях Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в управлении пресс-службы и информполитики губернатора и правительства Ставропольского края.

На сегодняшний день в округе высажено уже порядка 400 деревьев. К примеру, в поселке Штурм и селе Покровском теперь растут 60 новых деревьев: клены, липы, березы, рябины.

- Приятно видеть, как к акции подключается молодёжь, как бережно хранит она память о героях Великой Отечественной войны, гордимся их подвигом, - отметил глава Красногвардейского округа Константин Ишков.