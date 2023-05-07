Живой найдена пропавшая в Михайловске 19-летняя девушка

Родственники пропавшей девушки обратились к волонтерам. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Ставрополье найдена пропавшая 2 мая 2023 года 19-летняя жительница города Михайловска. Ее жизни ничего не угрожает.

- Найдена, жива, - сообщили организаторы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Напомним, к волонтерам поисково-спасательного отряда обратились родственники пропавшей девушки. Они сообщили, что она со 2 мая не выходит на связь с близкими. В последний раз ее видели в плаще мятного цвета, спортивном костюме и белых кроссовках.

Волонтеры распространили информацию о поиске девушки и вскоре стало известно о том, что она нашлась. Где все это время находилась жительница Михайловска, и почему не выходила на связь с близкими – не сообщается.