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НовостиОбщество7 мая 2023 8:37

Живой найдена пропавшая в Михайловске 19-летняя девушка

Местная жительница нашлась на пятые сутки
Алина МАКСИМОВА
Родственники пропавшей девушки обратились к волонтерам.

Родственники пропавшей девушки обратились к волонтерам.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Ставрополье найдена пропавшая 2 мая 2023 года 19-летняя жительница города Михайловска. Ее жизни ничего не угрожает.

- Найдена, жива, - сообщили организаторы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Напомним, к волонтерам поисково-спасательного отряда обратились родственники пропавшей девушки. Они сообщили, что она со 2 мая не выходит на связь с близкими. В последний раз ее видели в плаще мятного цвета, спортивном костюме и белых кроссовках.

Волонтеры распространили информацию о поиске девушки и вскоре стало известно о том, что она нашлась. Где все это время находилась жительница Михайловска, и почему не выходила на связь с близкими – не сообщается.