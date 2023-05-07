В Ставрополе в параде примут участие 1,5 тысячи человек, 30 боевых машин и 10 машин-плакатниц

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя.

В Ставрополе 9 Мая в торжественном шествии по главной площади примут участие 1,5 тысячи человек, 30 боевых машин и 10 машин-плакатниц. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В параде будут участвовать военные различных войск, представители МЧС, Росгвардии, казачества, курсанты, кадеты и юнармейцы. Также будут задействованы специализированные боевые машины, в том числе и «Искандеры».

В День Победы по центру города проедут машины-плакатницы в составе театрализованной колонны, две из них с композициями и лозунгами, посвященными СВО.

7 мая в краевой столице проводится генеральная репетиция парада Победы, в связи с чем в центре Ставрополя введено ограничение движения.