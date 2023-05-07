Лишенный прав мотоциклист из КЧР спровоцировал ДТП на Ставрополье

Фото: Госавтоинспекция СК.

На Ставрополье лишенный прав мотоциклист стал виновников ДТП. Инцидент произошел 6 мая в селе Ивановском Кочубеевского округа.

По данным Госавтоинспекции СК, водитель мотоцикла Сузуки выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Фольксваген Поло.

В результате аварии 28-летний мотоциклист из КЧР доставлен в больницу с переломом ребер.

Выяснилось, что ранее он был лишен прав за нетрезвое вождение, а категории «А» для управления мотосредством не имеет.

- По всем нарушениям составлены соответствующие протоколы. Водителю грозит увеличение срока лишения прав и крупный штраф и административный арест, - сообщили в Госавтоинспекции региона.