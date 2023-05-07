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НовостиОбщество7 мая 2023 11:56

На Ставрополье 170 пар вступили в брак в преддверии Дня Победы

Семьям вручили копии фронтовых писем
Алина МАКСИМОВА
Фото: пресс-служба Управления ЗАГС СК

Фото: пресс-служба Управления ЗАГС СК

На Ставрополье в преддверии Дня Победы в брак вступили 170 пар. Для молодоженов провели особенные церемонии: на регистрациях звучали композиции, посвященные Великой Отечественной войне. Молодым семьям вручили копии настоящих фронтовых писем, которые ставропольцы писали своим женам.

В копиях писем указана краткая информация об автора. Некоторые из них так и не смогли вернуться с фронта и увидеться со своими возлюбленными.

- Работа по поиску фронтовых писем проводилась сотрудниками управления совместно Государственным архивом Ставропольского края, музеями и архивами городских и муниципальных округов края. Также их предоставляют жители края из семейных архивов, - сообщили в пресс-службе управления ЗАГС Ставропольского края.