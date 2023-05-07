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НовостиОбщество7 мая 2023 12:56

В Ипатовском округе за 47 млн рублей отремонтируют детский лагерь

Средства на ремонт выделят из краевого и окружного бюджетов
Алина МАКСИМОВА
Специалисты приступят к ремонтным работам в лагере.

Специалисты приступят к ремонтным работам в лагере.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Ставрополье стартовал капитальный ремонт детского лагеря в Ипатовском округе. Речь идет об оздоровительно-образовательном центре «Лесная сказка», где ежегодно отдыхают около 1,5 тысячи детей.

Отмечается, что в процессе работ будет отремонтирована столовая, основное здание, а также будет приведена в порядок прилегающая территория, где разместят современное игровое оборудование.

На ремонтные работы направят 47,3 млн рублей из краевого и окружного бюджетов.