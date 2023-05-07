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НовостиОбщество7 мая 2023 13:09

На Ставрополье за сутки выявили более 40 нетрезвых водителей

Все нарушители отстранены от управления транспортными средствами
Алина МАКСИМОВА
Профилактические рейды проводятся в регионе.

Профилактические рейды проводятся в регионе.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

На Ставрополье за прошедшие сутки за руль в нетрезвом состоянии сел 41 водитель. Как отметили в Госавтоинспекции Ставрополья, 5 из них сели за руль в нетрезвом состоянии повторно.

Все нарушители отстранены от управления транспортными средствам.

Напомним, в крае в период майских праздников проводятся рейды по профилактике нетрезвого вождения.

Тем временем за сутки 6 мая на территории Ставропольского края произошло 4 автоаварии, в которых 8 человек получили травмы различной степени тяжести, еще один человек погиб.