На Ставрополье за сутки выявили более 40 нетрезвых водителей

Профилактические рейды проводятся в регионе. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

На Ставрополье за прошедшие сутки за руль в нетрезвом состоянии сел 41 водитель. Как отметили в Госавтоинспекции Ставрополья, 5 из них сели за руль в нетрезвом состоянии повторно.

Все нарушители отстранены от управления транспортными средствам.

Напомним, в крае в период майских праздников проводятся рейды по профилактике нетрезвого вождения.

Тем временем за сутки 6 мая на территории Ставропольского края произошло 4 автоаварии, в которых 8 человек получили травмы различной степени тяжести, еще один человек погиб.