В Ставрополе более 3,5 тысяч человек приняли участие в велопробеге и эстафете в честь Дня Победы

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя.

В Ставрополе в преддверии Дня Победы состоялись традиционные спортивные мероприятия - эстафета-марафон «Знамя Победы» и велопробег «Спасибо деду за Победу». В общей сложности в них приняли участие более 3,5 тысяч местных жителей.

Так, к велопробегу присоединились порядка 2,5 тысяч ставропольцев. Еще около тысячи горожан стали участникам эстафеты. Они пробежали символические 1611 метров – столько в километрах составляет расстояние от Москвы до Берлина.

В забеге участвовали простые горожане, а также воспитанники и тренеры школы единоборств, гандболисты клуба «Виктор», призеры чемпионата страны, обладатели Кубка России во главе с капитаном Антоном Заболотским.

Спортсмены пронесли по маршруту копию Знамени Победы и финишировали на площади 200-летия.