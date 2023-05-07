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НовостиОбщество7 мая 2023 15:37

Праздничные мероприятия 9 мая в Ессентуках пройдут в интерактивном формате

Цветы к Вечному огню и на Братском кладбище можно будет возложить в частном порядке
Алина МАКСИМОВА
Массовые гуляния отменили в целях безопасности.

Массовые гуляния отменили в целях безопасности.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Ессентуках праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, будут проходить в интерактивном формате.

- Вопрос безопасности — в приоритете, здесь и сейчас. А память о великом подвиге советских людей, наших дедов и прадедов с нами всегда, независимо от даты на календаре и обстоятельств, - отметил глава Ессентуков Некристов.

Он отметил, что в очном формате торжества состоятся, когда нынешние защитники вернутся с победой.

При этом 9 мая можно будет в частном порядке возложить цветы к Вечному огню и на Братском кладбище.

- В День Победы вместе с депутатским корпусом навестим ветеранов Великой Отечественной и поздравим лично, - сказал Александр Некристов.