Прокуратура проводит проверку по факту пожара в торговом павильоне в Ставрополе

Крупный пожар тушат на юге краевого центра. Фото: Антон СОКОЛОВ

Прокуратура проводит проверку по факту пожара, произошедшего вечером 7 мая в торговом павильоне на улице Доваторцев в Ставрополе.

По данным ведомства, работу спецслужб на месте ЧП координировал зампрокурора Промышленного района города.

- В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности, - сообщает пресс-служба прокуратуры Ставрополья. - По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Напомним, огонь вспыхнул в одном из торговых павильонов на территории мини-рынка на улице Доваторцев в Ставрополе. Изначально площадь пожара составляла порядка 100 квадратных метров, через некоторое время площадь пожара составила 500 квадратных метров. Пожару был присвоен второй ранг сложности. К тушению пожара были привлечены более 60 специалистов и 16 единиц техники.

В 21:08 пожар на площади 800 квадратных метров удалось локализовать.