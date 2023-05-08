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НовостиОбщество8 мая 2023 7:49

Салют на День Победы прогремит над Ставрополем в 10 вечера

Будут и артиллерийские залпы
Залина ТАТАРОВА
Залина ТАТАРОВА
На двух площадках можно будет посмотреть праздничные залпы

На двух площадках можно будет посмотреть праздничные залпы

Фото: Иван МАКЕЕВ

Празднование 78-ой годовщины Победы в Ставрополе завершится салютом в 10 вечера. Жители города соберутся на двух площадках, чтобы увидеть красочный фейерверк и артиллерийские залпы.

На конкурных полях парка «Победы» личный состав 227-й Таллинской артиллерийской бригады 49-й общевойсковой армии под командованием начальника ракетных войск и артиллерии 49-й общевойсковой армии произведут более 30 залпов праздничного салюта. Будут задействованы четыре 122-миллиметровых артиллерийских орудия и две салютные установки.

Время начала салюта на этой площадке — 22:00.

А на Крепостной горе планируют красочный фейерверк, который продлится больше 7 минут. Его запустят с площадки бассейна «Юность» сразу после концерта с участием звезд российской эстрады. Время начала фейерверка — также 22:00.