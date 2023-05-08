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НовостиОбщество8 мая 2023 8:05

Новая зона отдыха появилась в центре Ставрополя к 9 мая

Озеленили перекресток двух улиц
Залина ТАТАРОВА
Залина ТАТАРОВА
Фото: администрация Ставрополя

Фото: администрация Ставрополя

На пересечении улиц Артема и Михаила Морозова в Ставрополе организовали пространство площадью 650 квадратных метров, где можно отдохнуть и провести время на свежем воздухе. Об этом сообщили в администрации города.

На территории установили шесть лавочек и урны для мусора, а также десять фонарей в ретро стиле. Существующие деревья облагородили и высадили 30 новых.

Также на перекрестке появились партерный газон площадью около 200 квадратных метров, цветник из виолы и декоративных кустарников длиной более тысячи метров. Оформление пообещали менять несколько раз в год.