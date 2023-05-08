Лобовое стекло самолета лопнуло на рейсе Москва — Грозный

Самолет не завершил рейс
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В воскресенье, 7 мая, направлявшийся из Москвы в Грозный самолет был вынужден развернуться обратно. Причиной стало лопнувшее лобовое стекло.
На высоте 6400 метров при выполнении полета по маршруту Внуково — Грозный возникла проблема с лобовым стеклом самолета «Ютэйр». Члены экипажа заметили трещину.
Капитан самолета принял решение вернуться в аэропорт вылета и совершить посадку в Москве. Аварийная ситуация не была объявлена, посадка прошла в штатном режиме.
Никто из пассажиров и экипажа не пострадал.