Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоCovid-19 в СтаврополеЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоCovid-19 в СтаврополеЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 мая 2023 8:24

Лобовое стекло самолета лопнуло на рейсе Москва — Грозный

Никто не пострадал
Залина ТАТАРОВА
Залина ТАТАРОВА
Самолет не завершил рейс

Самолет не завершил рейс

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В воскресенье, 7 мая, направлявшийся из Москвы в Грозный самолет был вынужден развернуться обратно. Причиной стало лопнувшее лобовое стекло.

На высоте 6400 метров при выполнении полета по маршруту Внуково — Грозный возникла проблема с лобовым стеклом самолета «Ютэйр». Члены экипажа заметили трещину.

Капитан самолета принял решение вернуться в аэропорт вылета и совершить посадку в Москве. Аварийная ситуация не была объявлена, посадка прошла в штатном режиме.

Никто из пассажиров и экипажа не пострадал.