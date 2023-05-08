Пропавшую 16-летнюю девочку нашли в Дагестане

Девочку искали почти сутки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Дагестане с 7 мая разыскивали пропавшую 16-летнюю девочку. Днем она вышла из дома в Избербаше и не возвращалась почти сутки.

Как сообщили в полиции республики, подростка нашли благодаря информации от пользователей соцсетей. Ориентировки с лицом и приметами школьницы разместили в телеграм-каналах.

В понедельник, 8 мая, девочку нашли живой и невредимой.

— Ее сейчас везут в отдел полиции, откуда, после разбирательства в обстоятельствах, подростка смогут забрать родители. Спасибо за помощь и неравнодушие! — заявили в МВД Дагестана.

Накануне на Ставрополье нашли пропавшую 19-летнюю девушку из Михайловска. На пятые сутки поисков ее обнаружили живой.