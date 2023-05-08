Пропавшую 16-летнюю девочку нашли в Дагестане

Девочку искали почти сутки
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Дагестане с 7 мая разыскивали пропавшую 16-летнюю девочку. Днем она вышла из дома в Избербаше и не возвращалась почти сутки.
Как сообщили в полиции республики, подростка нашли благодаря информации от пользователей соцсетей. Ориентировки с лицом и приметами школьницы разместили в телеграм-каналах.
В понедельник, 8 мая, девочку нашли живой и невредимой.
— Ее сейчас везут в отдел полиции, откуда, после разбирательства в обстоятельствах, подростка смогут забрать родители. Спасибо за помощь и неравнодушие! — заявили в МВД Дагестана.
Накануне на Ставрополье нашли пропавшую 19-летнюю девушку из Михайловска. На пятые сутки поисков ее обнаружили живой.