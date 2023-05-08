Боец спецназа «Ахмат» подорвал себя гранатой под угрозой плена

Боец чеченского спецназа «Ахмат» Антон Тухватулин погиб в зоне СВО. О гибели военнослужащего рассказал командир подразделения Апти Алаудинов.

По его словам, Тухватулин едва не попал в плен к противнику. Вместо этого он предпочел погибнуть и подорвал себя гранатой.

«Наш дорогой брат Тухватулин Антон Алексеевич, боец спецназа АХМАТ , геройски погиб, подорвав себя гранатой, чтобы не сдаться в плен. Вот они, Матросовы наших дней — настоящие Герои и воины. Вот на кого должно равняться подрастающее поколение и наши потомки», — заявил Алаудинов.