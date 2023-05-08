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НовостиОбщество8 мая 2023 11:13

Фонд для ветеранов СВО откроют на улице Ленина в Ставрополе

Подробности рассказал глава региона
Залина ТАТАРОВА
Залина ТАТАРОВА
Фото: телеграм-канал Владимира Владимирова

Фото: телеграм-канал Владимира Владимирова

Ставропольский край подготовился к открытию фонда, который будет поддерживать ветеранов спецопераций. Об этом заявил губернатор Владимир Владимиров.

По поручению президента Российской Федерации, подобные фонды также появятся в других регионах страны. В Ставрополе фонд будет находиться в здании на улице Ленина, напротив Сквера памяти бойцов.

Проводятся отделочные работы, после которых будут завезены мебель и произведена благоустройство территории.

— Сейчас сюда уже приятно зайти — здание свежее, светлое. Ждем наших воинов. Здесь они смогут получить поддержку в режиме одного окна — прийти за консультацией по любым вопросам, за помощью в трудоустройстве и просто отдохнуть и пообщаться с товарищами, — рассказал Владимиров.

Губернатор подчеркнул, что открытие фонда ожидается в ближайшее время.