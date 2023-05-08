Десантники из Ставрополя поздравили ветеранов Великой Отечественной войны из зоны СВО

Фото: t.me/zadesaatnikov

Ветераны Великой Отечественной войны получили поздравления от современных защитников Родины. Видеообращение из зоны СВО прислали бойцы 247-го полка ВДВ Ставрополя.

В своих пожеланиях они призвали следовать примеру победителей и защищать мир и свободу. Они выразили уверенность, что благодаря вкладу ветеранов в развитие страны, нынешнее поколение может жить в мире и свободе.

— Мы не просто новое поколение защитников Отечества. Мы потомки народа-победителя, — сказал один из бойцов в ролике.

Военнослужащие выразили любовь к России и готовность погибнуть за свою родину. Они отметили, что научились этому у предков, которые воевали на фронтах Великой Отечественной войны.

— Вы победили тогда — мы победим сейчас. С Днем Великой Победы! — завершили поздравление бойцы.