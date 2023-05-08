Годовалый пакет из Макдональдса продают в Ставрополе как раритет

Фото: avito.ru

На сайте объявлений житель Ставрополя выставил на продажу пакет McDonald's, который год назад ушел с российского рынка. За раритетный товар продавец просит всего лишь 250 рублей.

По словам продавца, пакет с блюдами был куплен еще до того, как сеть закрыла свои российские заведения.

— В идеальном состоянии! Хорошая идея для подарка друг. Привет из прошлого! — написано в объявлении.

Предложение может показаться заманчивым, учитывая, как взлетели в цене товары покинувших Россию брендов в сети. В 2022 году, как только стало известно об уходе сети фастфуда из страны, на сайтах объявлений появились пакетики сахара из McDonald's. За пять граммов владельцы требовали до 10 тысяч рублей.