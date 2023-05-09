Парадные расчеты пройдут по центру Пятигорска. Фото: pyatigorsk.org

В Пятигорске 9 мая 2023 года состоится Парад Победы. Колонны военнослужащих и техники торжественно пройдут по центральным улицам города-курорта. Начало - в 10 утра. Для тех, у кого не получится наблюдать за парадом лично, администрация Пятигорска организовала онлайн-трансляцию.

Также в режиме реального времени можно будет посмотреть флешмоб «Вальс 45-го года». Он состоится в 16 часов в парке Цветник в рамках концертной программы «Вальс Победы».

Кстати, следить за парадом Победы в Ставрополе, на котором покажут самое опасное оружие Российской Федерации, можно по ссылке. Начало также запланировано на 10 часов.

ВАЖНО!

В связи с праздничными мероприятиями 9 мая в Пятигорске введут ограничение движения - будут перекрыты сразу тридцать улиц. «КП-Северный Кавказ» публикует полный список.