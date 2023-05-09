В Ставрополе к мемориалу «Вечная Слава» возложили цветы в честь Дня Победы

Фото: пресс-служба губернатора Ставрополья

Парад Победы в Ставрополе начался с возложения цветов к памятнику «Вечная Слава». В мероприятии участвовали представители дислоцированных в регионе воинских частей и подразделений силовых структур, участники специальной военной операции, юнармейцы, жители города и губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Перед началом церемонии священнослужители провели заупокойную службы по жителям Ставрополья, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Затем участники возложили цветы к плитам с именами бойцов, погибших при освобождении Ставрополя от немецко-фашистских захватчиков, и к памятнику генералу армии Иосифу Апанасенко.

Всего за годы Великой Отечественной на фронт отправились около 320 тысяч человек. Во время оккупации Ставропольского края погибло около 30 тысяч мирных жителей. В 2023 году суд признал бесчинства фашистов в крае геноцидом.