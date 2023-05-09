Часть мероприятий ко Дню Победы в Ставрополе перенесли из-за плохой погоды

Интерактивные площадки, которые организовывали в Ставрополе ко Дню Победы, перенесут в новые места. Об этом сообщает мэр города Иван Ульянченко.

Речь идет о двух площадках - детская интерактивная развлекательная программа и концертная часть. Их должны были проводить в сквере Героев России, но этому мешает плохая погода - Ставропольский край окутал густой туман.

По новой информации, детская программа пройдет в музее «Россия - моя история» с 12 до 17 часов, а концерт на площади Святого князя Владимира с 17 до 22 часов. Затем жителей и гостей Ставрополя ожидает праздничный салют.