В Ставрополе прошел парад в честь 78-й годовщины Дня Победы

Фото: пресс-службы губернатора Ставрополья

В Ставрополе прошел военный парад, посвященный 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Мероприятия проходили на площади Ленина и собрал огромное количество участников.

Фото: пресс-службы губернатора Ставрополья

Главными зрителями парада стали ветераны, дети войны, труженики тыла. Перед ними прошли пешие колоны представителей соединения 9-ой общевойсковой армии, 247-го полка ВДВ, личный состав Росгвардии, МЧС, казачества, а также курсанты и кадеты. Кроме того, на площади также появлялась военная техника. Всего участниками парада стали больше полутора тысяч человек.

Фото: пресс-службы губернатора Ставрополья

Фото: пресс-службы губернатора Ставрополья

Празднование Дня Победы в Ставрополе началось с возложения цветов на мемориале «Вечная Слава». В мероприятии участвовали военные, росгвардейцы и представители власти, в том числе – губернатор Владимир Владимиров.

Фото: пресс-службы губернатора Ставрополья

– Поздравляю вас с Днем Победы! Как и семьдесят восемь лет назад, он объединяет всех нас. Праздник наполняет сердца радостью «со слезами на глазах», гордостью – за героизм предков. И он укрепляет наши мужество и стойкость – в сегодняшней борьбе за нашу Отчизну, – заявил губернатор Владимиров.

Фото: пресс-службы губернатора Ставрополья

В разных частях города также запланированы патриотические мероприятия в честь праздника. А в 22 часов запланирован салют: в парке Победы будет артиллерийский салют, а в центре классический фейерверк.