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НовостиОбщество9 мая 2023 12:39

В Кисловодске поздравили 99-летнего кавалера Ордена Отечественной войны

В бою Анатолий Рогачев дважды получал ранения
Варвара АНТОНОВА
Варвара АНТОНОВА
Фото: мэрия Кисловодска

Фото: мэрия Кисловодска

В Кисловодске с Днем Победы поздравили кавалера Ордена Отечественной войны Анатолия Рогачева. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Ветерану вручили подарки от губернатор Владимира Владимирова, депутата Госдумы РФ Ольги Казаковой, городской администрации и депутатского корпуса. Вместе с официальными представителям органов местного самоуправления участника Великой Отечественной войны посетили ученик школы №1 Максим Меркулов.

Анатолия Рогачева призвали в армию в 1941 году. За время службы его дважды ранили в бою. После возвращения с фронта он продолжил служить в органах внутренних дел. В этом году ветерану исполнилось 99 лет.