В Кисловодске поздравили 99-летнего кавалера Ордена Отечественной войны

Фото: мэрия Кисловодска

В Кисловодске с Днем Победы поздравили кавалера Ордена Отечественной войны Анатолия Рогачева. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Ветерану вручили подарки от губернатор Владимира Владимирова, депутата Госдумы РФ Ольги Казаковой, городской администрации и депутатского корпуса. Вместе с официальными представителям органов местного самоуправления участника Великой Отечественной войны посетили ученик школы №1 Максим Меркулов.

Анатолия Рогачева призвали в армию в 1941 году. За время службы его дважды ранили в бою. После возвращения с фронта он продолжил служить в органах внутренних дел. В этом году ветерану исполнилось 99 лет.