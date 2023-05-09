На Ставрополье прогнозируют сильные дожди и грозу

В Ставропольском крае прогнозируют ухудшение погоды. Это следует из данных на сайте регионального гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, в среду местами ожидаются кратковременный дождь и гроза. В отдельных районах Ставрополья осадки будут обильными и сильными. По утрам возможен туман, днем потеплеет до 22 градусов, но в некоторых территориях температура поднимется только до 11 градусов.

Фото: stavpogoda.ru

В ночь на четверг похолодает до шести градусов, заморозки не ожидаются. На следующий день потеплеет до 11-17 градусов, дожди не прекратятся.