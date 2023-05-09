Жители Невинномысска пожаловались на неприятный запах воды

Жители Невинномысска жалуются, что из их кранов течет вода с неприятным запахом. Проблему подтвердил городской водоканал в своем Telegram-канале, но объяснили, что беспокоиться не надо.

По словам специалистов, так случилось из-за обильных дождей, которые идут в горах и попадают в реку Большой Зеленчук. Однако вода из крана в Невинномысске соответствуют норме по запаху. По СанПин допустимый уровень от одного до пяти балла - в городе сейчас только один балл.

- По химическим и бактериальным показателям вода соответствует нормам СанПин и полностью пригодна для употребления населением, - пишут специалисты.

На неприятные запахи жалуются жители районов Мельничный, Фабричный, Рождественский и Рабочий.