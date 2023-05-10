В Ставрополе водитель устроил аварию и сбежал с места происшествия

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Накануне утром в Ставрополе на улице Народной водитель «Тойота Рав 4» ехал с горки, но не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения. Навстречу ехал ВАЗ-210740, в который врезалась иномарка. По инерции отечественное авто въехало в дерево, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

— После ДТП водитель иномарки вместе с пассажиром сбежали, не оказав помощи раненой пассажирке «семерки». 45-летняя местная жительница доставлена в больницу с переломом носа, – пишет ведомство.

Сейчас правоохранители ищут владельца иномарки. Страховки на автомобиль нет, транспорт не зарегистрирован должным образом. За выезд на встречку и оставление места ДТП водителю грозит лишение прав на длительный срок, штраф и административный арест. По факту происшествия проводится проверка.