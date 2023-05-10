Невнимательный водитель сбил 14-летнего школьника в Ставрополе

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Ставрополе на улице Доваторцев водитель «Киа Рио» поворачивал на зеленый сигнал светофора. По пешеходному переходу на другой улице шел 14-летний школьник, который оказался под колесами автомобиля. На место вызвали скорую помощь и автоинспекторов.

— С травмой головы 14-летний школьник доставлен в больницу. Наезд допустил 34-летний житель Шпаковского округа, который был трезв, за последние 2 года 6 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД, – сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Чаще всего нарушить получал штрафы за разговоры по телефону во время движения. При этом он не платил за свои нарушения, а на этот раз получил протокол за отсутствие страховки. По факту аварии проводится проверка, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.