С 5 по 9 мая на Ставрополье поймали 205 пьяных водителей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Ставрополье с 5 по 9 мая проходили рейды, на которых ловили пьяных водителей. За эти дни автоинспекторы остановили 205 нарушителей, причем 22 из них попались повторно, за что на них возбудили уголовные дела. О странных автомобилистах сотрудникам также сообщали граждане, рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

— Так, в Невинномысске сотрудник управления Госавтоинспекции края, возвращаясь домой из командировки, заметил пассажирскую ГАЗель, которая двигалась, цепляя обочину и выезжая на попутную полосу. Полицейский сообщил в дежурную часть о подозрительной маршрутке, и ближайший экипаж ДПС остановил ее, – пишет ведомство.

За рулем ГАЗели сидел 32-летний житель Ставрополя, который вез 14 пассажиров по маршруту «Пятигорск – Ставрополь». Водителю предложили пройти тест на алкоголь, гражданин согласился. Правда, алкотестер показал, что маршрутчик был трезвый, но пройти обследование в наркологии он отказался.

На водителя составили административный протокол за отказ от прохождения освидетельствования. Ему грозит лишение прав и штраф в 30 тысяч рублей.