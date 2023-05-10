Бывшего директора филиала «Газпром межрегионгаз Ставрополь» осудят за подкуп

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

В Минеральных Водах осудят бывшего директора филиала «Газпром межрегионгаз Ставрополь». Она обвиняется в коммерческом подкупе. В июне 2022 года обвиняемая потребовала от ИП 250 тысяч рублей за ввод в эксплуатацию систем учета газа с нарушениями.

— Предприниматель, который действовал в рамках оперативно-розыскного мероприятия, передал ей коммерческий подкуп за опломбировку и ввод в эксплуатацию узла учета газа, имеющего не устраненные нарушения, – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ставропольскому краю.

После передачи денег директора задержали сотрудники УФСБ. Против нее возбудили уголовное дело по пунктам «в», «г» части 7 статьи 204 УК РФ (коммерческий подкуп). На время следствия ныне обвиняемую посадили под домашний арест.

— Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.