Хулиган в Пятигорске оказался наркокурьером с 70 граммами героина

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю

В Пятигорске сотрудники ППС заметили странного гражданина. Он кричал, вел себя вызывающе и матерился. Правоохранители забрали 25-летнего местного жителя в отделение полиции, где на него составили протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Хулигана решили обыскать и нашли при нем 46 свертков с порошкообразным веществом.

— Также в ходе проведения обысковых мероприятий по месту проживания обнаружено и изъято еще 123 полимерных пакетика с аналогичным содержимым. Проведенное исследование показало, что изъятое является – героином – массой около 70 граммов, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Со слов гражданина, он купил наркотики в интернете, чтобы впоследствии сбыть их на территории города-курорта. Теперь против хулигана-наркокурьера возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков, совершенный в крупном размере). Злоумышленника посадили в СИЗО.