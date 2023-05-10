Где взять кредит наличными пенсионеру?

Фото: банк Уралсиб

По мнению специалистов портала Выберу.ру, проводивших исследование кредитного рынка в начале весны 2023 года, банк Уралсиб занял одно из мест в первой десятке рейтинга самых выгодных кредитов наличными для пенсионеров.

В исследовании были рассмотрены предложения около пятидесяти российских банков. Одним из главных условий стало наличие достаточного размера розничного кредитного портфеля (учитывая показатели на 1 февраля прошлого года).

Другие параметры отбора: размер процентной ставки, полная стоимость кредита и ежемесячные выплаты. Принималось во внимание наличие личного страхования и его денежный эквивалент (при необходимости). А также максимальная сумма внесения платежей и срок услуги. Рассматривалось отсутствие скрытых выплат и комиссий со стороны банка, договоренности о досрочном погашении и другие моменты.

Все условия кредитования и возможности, связанные с этой услугой (кредит наличными для пенсионеров) можно узнать на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», а также проконсультироваться со специалистом в любом ближайшем филиале банка, либо по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный).

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