«Вора в законе» и его сообщников осудят на Ставрополье за ряд преступлений

«Вора в законе» и его сообщников осудят на Ставрополье Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На Ставрополье осудят «вора в законе» и двух его сообщников. Один из обвиняемых с 2011 года по 2013 год после процедуры, основанной на криминальных традициях, получил высший статус в преступной иерархии. После этого он и другие личности управляли преступниками, действовавшими на территории Ставропольского края. Также обвиняемый собирал деньги на нужды криминального мира.

— Кроме того, он в период с 2019 года по 2022 год организовал и возглавил устойчивую вооруженную группу (банду) для совершения вымогательств в особо крупном размере в отношении жителей Ставропольского края, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

С 2020 по 2022 год сообщники угрозами насилия и с использованием оружия фигуранты совершили четыре вымогательства на 8,2 млн рублей. Банду накрыли правоохранительные органы в феврале 2022 года во время совершения очередного преступления.

Против злоумышленников возбудили уголовные дела по статье 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии), частям 1 и 2 статьи 209 УК РФ (бандитизм), части 4 статьи 222 УК РФ (незаконное приобретение, передача, хранение, перевозка оружия), части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство). Сейчас расследование завершено, а материалы направлены в суд. Там же решится судьба фигурантов.