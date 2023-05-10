Спасатели на Ставрополье достали упавшую в котлован собаку

Фото: ПАСС Ставропольского края

В селе Красногвардейском на Ставрополье попытка помочь собаке привела к происшествию. Местные жительницы решили прогуляться по населенному пункту, но заметили беспризорное животное, которое атаковали клещи и явно причиняли дискомфорт.

Нападение большого количества паразитов на животное могло стать опасным для него, поэтому подруги решили помочь. Правда, четвероногий не захотел избавляться от вредителей и стал убегать.

— Чтобы спастись от своих «освободительниц», животное спрыгнуло в котлован строящегося здания. Но вот выбраться обратно самостоятельно у собаки не получилось, – сообщили в пресс-службе ПАСС Ставропольского края.

Фото: ПАСС Ставропольского края

Тогда на помощь собаке пришлось вызывать спасателей. Специалисты спустились в котлован и подняли животное наверх. Что было дальше, ведомство умалчивает, но четвероногий теперь в безопасности.