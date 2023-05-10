Ранее судимая жительница Ставрополья пойдет под суд за убийство знакомого

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

В Степновском округе Ставропольского края 35-летняя ранее судимая местная жительница пойдет под суд за убийство знакомого. Вечером 13 февраля 2023 года в квартире села Степновского компания распивала алкоголь. Во время застолья обвиняемая начала ссориться с одним из отдыхающих.

— В ходе застолья между обвиняемой и 34-летним мужчиной возник конфликт. Женщина взяла со стола кухонный нож и ударила им в живот потерпевшему. От полученного повреждения мужчина скончался в медицинском учреждении, – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ставропольскому краю.

Против гражданки возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Следствие собрало достаточно доказательств вины злоумышленницы. Материалы направили в суд на рассмотрение.