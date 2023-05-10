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НовостиПроисшествия10 мая 2023 11:58

Два жителя Железноводска за деньги, еду и алкоголь пускали в дом наркоманов

Против них возбудили уголовное дело за организацию наркопритона
Данил ЮРКОВ
Два жителя Ставрополья могут попасть в тюрьму за организацию наркопритона

Два жителя Ставрополья могут попасть в тюрьму за организацию наркопритона

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В городе Железноводске полицейские получили информацию о наркопритоне. Сотрудники поехали на место предполагаемого преступления и убедились в правдивости сведений. Два местных жителя в обмен на алкоголь, еду и деньги позволяли наркоманам потреблять запрещенные вещества в одной из комнат квартиры.

— В результате проведения обысковых мероприятий по месту жительства злоумышленников полицейскими обнаружены и изъяты различные предметы, на которых, согласно заключению экспертов, имеются следы наркотического средства, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Против граждан возбудили уголовное дело по части 2 статьи 232 УК РФ (организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Расследование продолжается.