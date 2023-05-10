В дагестанском селе Гарах впервые появились голосовое покрытие и скоростной мобильный интернет

В селе Гарах и близлежащих населенных пунктах проживает несколько сотен человек. Фото: mts.ru

МТС завершила строительство сети сотовой связи в селении Гарах Магарамкентского района. Голосовое покрытие и скоростной мобильный интернет появились в населенном пункте впервые. Теперь связью обеспечены жители села и близлежащих населенных пунктов Мака-Казмаляр, Верхний Гапцах, Верхнее Филя, а также автомобильная дорога «Магарамкент-Ахты-Рутул».

В селе Гарах и близлежащих населенных пунктах проживает несколько сотен человек. Каждый житель сможет пользоваться связью и современными цифровыми сервисами. Обучаться онлайн, смотреть фильмы, читать новости, общаться с родными и близкими, а также чувствовать себя в безопасности с уверенным телефонным сигналом. Доступ в интернет и к голосовой связи обеспечены в любой точке села и даже за его пределами. Звонить и выходить в интернет можно также на трассе «Магарамкент-Ахты-Рутул», проходящей в районе населенного пункта.

Небольшое село Гарах оставалось последним населенным пунктом вдоль российско-азербайджанской границы, в котором не было обеспечено уверенное покрытие сетью сотовой связи. Из-за этого не только у местных жителей, но и у туристов, посещающих южный Дагестан, возникали проблемы с подключением к сети сотовых операторов Азербайджана и перехода в роуминг. Теперь на пути к таким популярным локациям, как природные источники в селе Ахты и самое высокогорное селение Куруш, туристы не будут испытывать проблемы со связью.

«Решили еще одну важную инфраструктурную задачу для южного Дагестана. Благодаря реализации этого проекта смогли обеспечить качественной связью еще несколько малых населенных пунктов, а также решить проблему недостаточного покрытия на дороге вдоль реки Самур, которая ведет от федеральной трассы «Кавказ» к селам южной части Дагестана. Уверена, что планомерное улучшение качества связи в Юждаге еще больше повысит туристическую популярность этих мест», – прокомментировала директор МТС в республике Дагестан Карема Изиева.

Напомним, что в прошлом году МТС также первой запустила связь в самом высокогорном селении Дагестана и Европы – Куруше. Село известно своим уникальным бытом, природными богатствами, которые привлекают тысячи туристов, а также является центром альпинизма Дагестана. Из альплагеря в Куруше спортсмены и любители отправляются покорять горы Шалбуздаг, Ярыдаг и Базардюзю.

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