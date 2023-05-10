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НовостиПроисшествия10 мая 2023 13:13

Пенсионерка на Ставрополье попала под следствие после кражи 17 кустов туи

Гражданка объяснила это тем, что захотела посадить хвойное растение у себя дома
Данил ЮРКОВ
Пенсионерка со Ставрополья украла 17 кустов туи и попала под следствие

Пенсионерка со Ставрополья украла 17 кустов туи и попала под следствие

Фото: Иван ПРОХОРОВ

В Изобильненском округе Ставрополья на 64-летнюю местную жительницу завели уголовное дело за кражу. К полицейским обратился местный житель с заявлением о преступлении. Сотрудники начали разбираться в произошедшем и вышли на след подозреваемой. Злоумышленницу задержали и увезли в отделение, где она во всем созналась.

— Она созналась в содеянном и пояснила, что, находясь в окружной столице, около одного из частных домов заметила саженцы туи. Спустя время гражданка приехала на место со своим знакомым и похитила 17 кустов хвойных растений для того, чтобы посадить их у себя дома, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Сумма ущерба составила 20 тысяч рублей. Против пенсионерки возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Расследование продолжается, после материалы передадут в суд, где решат судьбу подозреваемой.