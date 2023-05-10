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НовостиПроисшествия10 мая 2023 13:50

В аварии пожилого и начинающего водителей в Ставрополе пострадала подросток

По факту происшествия проводится проверка
Данил ЮРКОВ
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Утро на пересечении улиц Кавалерийской и Сальской в Ставрополе водитель «Хендэ Солярис» выезжал со второстепенной дороги и не дал преимущество в движении другому авто. В результате иномарка врезалась в «Ладу Калину», а на место вызвали сотрудников ДПС. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

— ДТП первоначально было оформлено как без пострадавших. Но позже за медпомощью с травмой головы обратилась 16-летняя пассажирка иномарки, ей назначено амбулаторное лечение, – пишет ведомство.

За рулем иномарки сидел 58-летний местный житель. Он был трезвый, злостным нарушителем правил дорожного движения не является. Второй водитель, 18-летний местный житель, получил права менее года назад и получил один штраф за нарушение ПДД. По факту аварии проводится проверка.